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Курс валют: гривня суттєво зміцнилася

Четвер, 7 травня 2020, 19:25
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 8 травня на рівні 26,82 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,91 (на 7 травня - 29,10 гривні).

Нагадуємо:

7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90.

7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82.

Економічна правда

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