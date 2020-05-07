На виплати за валютними боргами у квітні спрямували 304 мільйони доларів – НБУ
У квітні 2020 року на обслугогування і погашення державного і гарантованого державою боргу спрямували 303,9 млн доларів (в еквіваленті).
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Зазначається, що з цієї суми 128,6 млн доларів сплатили за облігаціями внутрішньої держпозики, номінованими у валюті, ще 78 млн доларів - за єврооблігаціями.
"Решта коштів сплачена за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами. Ці витрати з резервів були частково компенсовані новими надходженнями від розміщення урядом валютних ОВДП на 164,4 млн дол", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
За даними Мінфіну, станом на початок квітня 2020 року розмір держборгу України складав 80,38 млрд доларів.
Станом на 1 травня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25,7 млрд доларів (в еквіваленті) - у квітні вони зросли на 3,1%.
Економічна правда
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