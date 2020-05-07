УЗ працює з Держаудитслужбою щодо усунення порушень на 336 мільйонів
"Укрзалізниця" працює з Державною аудиторською службою щодо усунення порушень на 336 млн грн та посилення якості фінансової дисциплціни в компанії.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
"Процес визнання чи заперечення вимог про усунення порушень у фінансово-господарській діяльності Укрзалізниці з боку Державної аудиторської служби України ще не завершений і відбувається у робочому порядку.
Укрзалізниця вважає публічні заяви з цього приводу передчасними та недостатньо обґрунтованими", - підкреслили в компанії.
Відповідно до заяви Держаудитслужби від 5 травня 2020 року, за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності УЗ за період з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2019 року відомство виявило порушення на суму 11,761 млрд грн.
"Водночас офіційно висунуті вимоги, вислані ДАСУ на АТ "Укрзалізниця", про усунення порушень стосуються суми 336 млн грн. Слід зазначити, що після отримання акту ревізії, Укрзалізниця надала ДАСУ вичерпний перелік зауважень і заперечень вимог на суму 331 млн грн", - йдеться у повідомленні.
В УЗ підкреслюють, що фінансово-господарська діяльність компанії перебуває під постійним контролем держорганів, зокрема Держаудитслужби, Рахункової палати, ДФС, Антимонопольного комітету та інших.
"Діяльність компанії є прозорою: щодо усіх виявлених недоліків проводяться службові розбори, вживаються заходи з їх усунення, виконання яких контролюється. До того ж, консолідована фінансова звітність Товариства регулярно перевіряється незалежним аудитором з числа "великої четвірки", - заявили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо:
Група депутатів зареєструвала проєкт постанови, яким хочуть утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, що буде розслідувати можливі правопорушення керівників "Укрзалізниці" з початку 2017-го року.
Економічна правда
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