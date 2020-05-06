Прем'єр: 6 мільярдів від "Нафтогазу" підуть на будівництво і реконструкцію лікарень

Більша частина коштів "Нафтогазу", які компанія сплатить до держбюджету у вигляді дивідендів, підуть на будівництво доріг та на реконструкцію і будівництво приймальних відділень лікарень.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Усі кошти, які підуть на дороги, а також на будівництво і ремонти шкіл, лікарень, мають бути коректно і вчасно інвестовані", - сказав Шмигаль.

"Соціальна інфраструктура потребує компклесних змін, особливо це стосується медицини. Ми плануємо реконструкцію і наповнення обладнанням 210 відділень. Кошти нашого найбільшого платника податків - "Нафтогазу" - напряму підуть на будівництво і реконструкцію приймальних відділень по всій Україні.

Ми говоримо про проєкт на суму щонайменше 6 млрд грн", - підкреслив голова уряду.

За його словами, Кабмін отримав результати аудиту "Нафтогазу" компанією Deloitte.

"За результатами 2020 року "Нафтогаз" сплатить 39,7 млрд грн у вигляді дивідендів, уже сплачено 8,5 млрд грн. Найбільша державна компанія має працювати для людей, тому більша частина цих коштів піде на розвиток - на будівництво доріг та реконструкцію приймальних відділень лікарень", - підкреслив прем'єр.

"Буде побудовано і оновлено 210 приймальних відділень в опорних лікарнях, відділення отримають сучасне обладнання. Ці лікарні мають забезпечити громадянам 60-хвилинну доступність до повного переліку якісних медичних послуг", - додав він.

Економічна правда