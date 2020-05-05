Офіційний курс на 6 травня: гривня зміцнилась до євро 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 6 травня на рівні 26,97 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,26 гривні за євро (на 5 травня - 29,50 гривні).

Нагадуємо:

5 травня котирування гривні до доллара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96

5 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,96 гривні за долар.

Економічна правда