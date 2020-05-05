Міжбанківський день: гривня зміцнилась до євро

5 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,96 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,94 - 26,96 гривні;

Євро – 29,29 - 29,32 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,86 – 27,15 гривні. Євро купують по 28,95 гривні, продають по 29,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,96 - 27,05 гривні, євро - 29,12 - 29,20 гривні.

Нагадуємо:

5 травня котирування гривні до доллара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 5 травня на рівні 26,97 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,50 гривні за євро (на 4 травня - 29,29 гривні)

Економічна правда