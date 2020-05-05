Уряд та мережа заправок Socar підписали меморандум щодо організації хабу на "Чонгарі"

5 травня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Мінінфраструктури, УЗ, Херсонська ОДА та "Сокар Енерджі Україна" підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво для організації комфортного перетину українцями адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"3 2017 року точилися розмови навколо важливості будівництва КПВВ "Чонгар" на адмінмежі з Кримом. Спільними зусиллями з Укрзалізницею проєкт був реалізований у рекордні терміни – всього за 2 місяці. І вже працює з листопада минулого року. Сьогодні разом з колегами ми підписали Меморандум про співробітництво.

На КПВВ "Чонгар" буде забезпечено можливості зручного та швидкого отримання необхідних послуг українцями", - зазначив Криклій.

Меморандум був підписаний у рамках спільного робочого візиту міністрів у Херсонську область.

Нагадуємо:

У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що держава, разом із мережею заправок азербайджанської нафтової компанії SOCAR, відкриє на контроольному пункт в'їзду-виїзду "Чонгар" хаб для обслуговування та відпочинку громадян.

SOCAR Energy Ukraine - дочірня компанія Державної нафтової компанії Азербайджанської республіки. В Україні SOCAR почав свою діяльність в 2008 році. У 2010 році компанія приступила до розвитку власної мережі автозаправних комплексів преміум-класу.

Мережа SOCAR Energy Ukraine налічує близько 60 заправних станцій.

Економічна правда