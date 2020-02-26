Держава спільно з мережею заправок SOCAR відкриє хаб для громадян на Чонгарі — Зеленський

Держава, разом із мережею заправок азербайджанської нафтової компанії SOCAR, відкриє на контроольному пункт в'їзду-виїзду "Чонгар" хаб для обслуговування та відпочинку громадян.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму Age of Crimea.

"Дуже важливо, як країну бачать кримчани. Це має бути освітлена, безпечна, комфортна країна з , вибачте, працюючими вбиральнями

Саме тому ми таку увагу приділяли облаштуванню комфортних КПВВ. Я хочу підкреслити - це тимчасові конструкції

Окрім цього, держава спільно із компанією SOCAR до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб для обслуговування громадян.Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші важливі об’єкти",- наголошує Зеленський.

Нагадуємо:

SOCAR Energy Ukraine - дочірня компанія Державної нафтової компанії Азербайджанської республіки. В Україні SOCAR почав свою діяльність в 2008 році. У 2010 році компанія приступила до розвитку власної мережі автозаправних комплексів преміум-класу.

Мережа SOCAR Energy Ukraine налічує близько 60 заправних станцій.

Економічна правда