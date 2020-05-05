Міністр економіки назвав систему ProZorro "дивною"

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко вважає, що систему державних закупівель "Прозорро" необхідно змінити для надання пріоритету українським підприємствам.

Про це заявив сам Петрашко в ефірі "Свободи слова".

"Питання реформи "Прозорро". У нас система локалізації не працює. Система абсолютно дивна, коли 660 млрд грн замовлень через "Прозорро", в тому числі держзакупівель, не має жодної пріоритетності для українських підприємств. Це важливо, і це буде імплементовано", - заявив він.

Міністр зазначив, що багато країн переносять виробництво з Китаю.

"Є унікальна можливість локалізувати і перевести багато виробництв - фармацевтика, агропромисловий комплекс ... і побудувати ці ланцюжки вже в Україні", - сказав Петрашко.

Міністр також зазначив, що уряд має намір захищати українські підприємства в площині міжнародної торгівлі.

"Потім - адекватна реакція і підтримка українських підприємств на міжнародній арені через більш скрупульозну увагу до антидемпінгових розслідувань. У нас найменша кількість антидемпінгових розслідувань в світі", - зазначив він.

Нагадуємо:

19 квітня набула чинності нова редакція закону "Про публічні закупівлі", яка, зокрема передбачає велике оновлення ProZorro.

Економічна правда