Закриття міжбанку: гривня утримує позиції

4 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,93 - 26,96 гривні;

Євро – 29,42 - 29,45 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,89 – 27,17 гривні. Євро купують по 29,06 гривні, продають по 29,54 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,98 - 27,06 гривні, євро - 29,14 - 29,28 гривні.

Нагадуємо:

4 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,97 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 4 травня на рівні 26,96 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,29 гривні за євро (на 30 квітня - 29,24 гривні).

Економічна правда