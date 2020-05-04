Карантин: Кабмін рекомендував держбанкам обмежити зарплати керівництва

Кабмін рекомендував наглядовим радам державних Приватбанку, Укрексімбанку та Ощадбанку обмежити розмір зарплат та винагород голові і членам правління до кінця місяця, у якому буде скасований карантин.

Про це йдеться у розпорядженнях уряду №477-р-479-р від 29 квітня, опублікованих на сайті Кабміну.

Зазначається, що розмір зарплат та винагород має перебувати у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, не рахуючи допомоги з тимчасової непрацездатності та оплати щорічної відпустки.

Нагадаємо:

29 квітня Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Підкреслюється, що розмір зарплат та винагород не має перевищувати 47 тисяч гривень у квітні 2020 року та до кінця місяця, у якому закінчується карантин.

Депутати ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).

При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Економічна правда