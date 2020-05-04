Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

Понеділок, 4 травня 2020, 14:25
 

4 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:10 встановилися на рівні 26,96 - 26,99 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,96 - 26,99 гривні;

Євро – 29,48 - 29,51 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,89 – 27,17 гривні. Євро купують по 29,06 гривні, продають по 29,54 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,02 - 27,09 гривні, євро - 29,24 - 29,32 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,02 - 27,11 гривні, євро - 29,18 - 29,34 гривні.

Нагадуємо:

4 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,97 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 4 травня на рівні 26,96 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,29 гривні за євро (на 30 квітня - 29,24 гривні).

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ встановив курс гривні на перший робочий день травня 30 квітня 2020, 19:20
Курс валют на 30 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 30 квітня 2020, 11:05
Міжбанківський день: долар закріпився нижче 27 гривень, НБУ купує валюту 30 квітня 2020, 09:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!