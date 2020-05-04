Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

4 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:10 встановилися на рівні 26,96 - 26,99 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,96 - 26,99 гривні;

Євро – 29,48 - 29,51 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,89 – 27,17 гривні. Євро купують по 29,06 гривні, продають по 29,54 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,02 - 27,09 гривні, євро - 29,24 - 29,32 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,02 - 27,11 гривні, євро - 29,18 - 29,34 гривні.

Нагадуємо:

4 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,97 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 4 травня на рівні 26,96 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,29 гривні за євро (на 30 квітня - 29,24 гривні).

Економічна правда