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Офіційний курс: гривня майже не змінилась

Понеділок, 4 травня 2020, 10:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 4 травня на рівні 26,96 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,29 гривні за євро (на 30 квітня - 29,24 гривні).

Нагадуємо:

30 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96 гривні за долар.

30 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,94  - 26,97 гривні за долар.

Економічна правда

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