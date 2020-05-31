Мінфін звільнив голову Наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України"

На річних зборах акціонерів АТ "Магістральні газопроводи України" Міністерство фінансів, як єдиний акціонер прийняло рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Вольтера Больтца.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Повідомляється. що таке рішення було прийнято у зв'язку з неналежною організацією роботи Наглядової ради МГУ.

"Припинення повноважень Вольтера Больтца не матиме негативного впливу на роботу Оператора ГТС України.

Наразі у Наглядовій раді МГУ зберігається більшість незалежних членів, відповідно до Плану дій щодо корпоративного управління, що гарантує незалежність у прийнятті рішень", - зазначив заступник голови Наглядової ради Адомас Аудіцкас

Наразі Наглядова рада МГУ складається з п'яти членів, а саме трьох незалежних членів - Фабріса Нуайлена, Яна Чадама та Каріни Лучінкіної та двох представників держави - Адомаса Аудікаса та Віктора Пинзеника. Новий незалежний член буде обраний на прозорому конкурсі Номінаційним комітетом.

Нагадуємо:

У 2018 році Міністерство енергетики та вугільної промисловості призначило Наглядову раду ПАТ "Магістральні газопроводи України".