Ціни на нафту знижуються на тлі зростання напруги між США та Китаєм

На тлі росту напруження у відносинах між США та Китаєм ціни на нафту знизились на 0,86-0,88 долара.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Станом на 14:21 за Києвом липневі ф'ючерси на нафту Brent на біржі ICE Futures торгувались по 34,41 доларів за барель - це на 0,88 долара нижче ціни на закритті попередньої сесії.

Водночас ф'ючерси на WTI торгувались подешевшали на 0,86 долара - до 35,17 доларів за барель.

Станом на 15:38 за Києвом ф'ючерси на нафту WTI торгуються по 33,02 доларів за барель, ф'ючерси на Brent - по 35,38 доларів за барель.

Зазначається, що трейдери спостерігають на відносини США і Китаю - вони серйозно загострились після ухвалення Пекіном рішення про власний закон про нацбезпеку для Гонконгу.

Напередодні президент США Дональд Трамп пообіцяв оголосити про заходи, які Вашингтон прийме щодо Китаю у відповідь на спробу посилити контроль над Гонконгом.

"Нафтотрейдери побоюються, що США повернуть частину мит для китайських товарів, скасованих раніше", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Нафта дешевшала на торгах 28 травня на інформації про більш суттєве, ніж очікувалося, зростання запасів у США і побоюваннях, що Росія може зменшити зниження видобутку в липні.