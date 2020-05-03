Telegram знову переносить запуск блокчейна TON

Адміністрація Telegram вдруге відклала запуск блокчейна TON, перенісши його на квітень 2021 року.

Про це повідомляє Bits.Media.

Видання пише, що інвестори можуть отримати до 72% своїх вкладень назад зараз, або повернути 110% інвестицій через рік.

Згідно з відправленим інвесторам листом, Telegram пропонує повернути кожному інвестору до 72% первинних вкладень. Ці умови аналогічні тим, які були узгоджені з покупцями токенов, коли компанія вперше перенесла запуск блокчейна на квітень 2020 року.

У розісланому на цьому тижні листі, Telegram запропонувала ще один варіант для інвесторів, які вирішили відмовитись від повернення 72% своїх вкладень. Вони можуть позичити свої інвестиції Telegram до квітня наступного року.

У листі компанія заявляє: "У знак подяки за вашу довіру до TON ми також пропонуємо вам альтернативний варіант отримання 110% ваших первісних інвестицій до 30 квітня 2021 року".

У Telegram заявили, що "продовжують вести переговори з відповідними органами влади". Залежно від ходу переговорів, інвестори як і раніше зможуть отримати "Gram або іншу криптовалюту на тих же умовах, що і в їх первинних угодах про покупку".

Якщо регулятори продовжать блокувати запуск TON, Telegram погасить борг за рахунок власного капіталу. Посилаючись на зростання числа користувачів Telegram до 400 млн в місяць, компанія вважає, що "вартість її власного капіталу перевищить сукупну суму потенційного боргу за цією пропозицією принаймні у кілька разів".

Нагадуємо:

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) у жовтні 2019 року оголосила про накладення тимчасової судової заборони на компанії Павла Дурова Telegram Group Inc. і її "дочку" TON Issuer Inc. З січня 2018 року ці фірми залучили від інвесторів понад 1,7 мільярда доларів на створення блокчейн-платформи TON з криптовалютою Gram, повідомляє комісія.