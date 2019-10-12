США призупинили випуск криптовалюти Telegram

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила про накладення тимчасової судової заборони на два офшори, які імовірно проводять незареєстроване первинне розміщення (ICO) токенів на території США і за кордоном.

Про це пише Meduza.

Йдеться про компанії Павла Дурова Telegram Group Inc. і її "дочку" TON Issuer Inc. З січня 2018 року ці фірми залучили від інвесторів понад 1,7 мільярда доларів на створення блокчейн-платформи TON з криптовалютою Gram, повідомляє комісія.

Офшори вже продали близько 2,9 мільярда токенів Gram 171 покупцеві по всьому світу (в тому числі понад мільярд Gram 39 покупцям в США).

Telegram зобов'язався запустити блокчейн-платформу до 31 жовтня 2019 року, йдеться в позові SEC.

У скарзі комісії вказується, що творці TON не зареєстрували продаж і подальший обіг криптовалюти Gram, що є порушенням положень американського Закону про цінні папери від 1933 року.

У Telegram поки не коментували ситуацію.