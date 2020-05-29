У "Vodafone" розповіли, яку компенсацію запропонують через збій у роботі

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" запропонує 30 хвилин безкоштовних дзвінків на всі мережі абонентам, які постраждали від перебоїв у роботі голосового зв'язку.

Про компанія повідомила в коментарі для "Інтерфакс-Україна".



"Vodafone Україна" запропонує 30 хвилин для дзвінків на всі мережі України клієнтам, які не могли скористатися голосовими послугами 29 травня. Такі клієнти протягом найближчого тижня отримають SMS про компенсацію та інформацію про те, як отримати пакет хвилин для розмов", - повідомил в прес-службі компанії.

Нагадуємо:

Напередодні через технічні проблеми абоненти Vodafone різних регіонів не могли дзвонити або приймати дзвінки, також були проблеми з мобільний інтернетом. Наразі у компанії заявляють, що проблема вирішена.