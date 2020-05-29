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У абонентів Vodafone були проблеми зі зв’язком через технічний збій

П'ятниця, 29 травня 2020, 16:15
 

Через технічні проблеми абоненти Vodafone різних регіонів не могли дзвонити або приймати дзвінки, також були проблеми з мобільний інтернетом. Наразі у компанії заявляють, що проблема вирішена.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

"Друзі, протягом останньої години в окремих мiстах можуть бути недоступними голосовi послуги. Ми маємо непередбачувані технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним вирішенням. 

Наразі проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку, інтернет-мережа має працювати у звичному режимі", - пише пресслужба компанії.

Пізніше, близько 15:00 у Vodafone заявили, що зв’язок відновлено.

"Голосовий зв’язок повністю відновлено. Мережа працює у штатному режимі – усі клієнти компанії можуть здійснювати дзвінки", - резюмують у оператора.

Економічна правда



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