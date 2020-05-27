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Середня роздрібна ціна автогазу перевищила 10 гривень за літр

Середа, 27 травня 2020, 18:10
 

Середня ціна автогазу у роздрібних мережах АЗС 27 травня підвищилась на 14 копійок за літр - до 10,01 гривень за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зокрема, мережа WOG у середньому підвищила ціни на 10 копійок за літр - до 10,86 гривень за літр.

А консолідована мережа "Привату" підвищила ціни у середньому на 8 копійок за літр - до 9,42 гривень за літр.

Нагадаємо:

Середня вартість автогазу у роздрібних мережах АЗС 26 травня підвищилась на 12 копійок за літр - до 9,88 грн/л.

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Економічна правда
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