Ціни на нафту дешевшають другий день поспіль

Нафта дешевшає на торгах 28 травня на інформації про більш суттєве, ніж очікувалося, зростання запасів у США і побоюваннях, що Росія може зменшити зниження видобутку в липні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 8:13 за київським часом становить 34,14 долара за барель, що на 0,6 долара (1,73%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів в середу липневі контракти знизилися в ціні на 1,43 долара (3,95%).

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі до цього часу подешевшали на 1,05 долара (3,2%) - до 31,76 долара за барель.

Днем раніше ціна контрактів зменшилася на 1,54 долара (4,48%).

Згідно з даними Американського інституту нафти, запаси нафти в США на тижні, що завершився 22 травня, збільшилися на 8,7 млн барелів.

Офіційна доповідь міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв буде оприлюднена 28 травня. Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозують, що він покаже зниження запасів минулого тижня на 1,2 млн барелів.

Експерти рейтингового агентства Moody's знизили середньостроковий прогноз цін на нафту до 45-65 доларів за барель з 50-70 доларів за барель.

Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 прискорила структурні зміни в світовому споживанні нафти, що скоротило необхідність розробки родовищ з високою собівартістю видобутку для підтримки обсягів виробництва в наступні 3-5 років, йдеться в огляді Moody's.