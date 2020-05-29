Програма виходу з кризи: Що робитиме уряд для відновлення економіки

ельдар сарахман

Кабінет міністрів опублікував основні положення програми стимулювання економіки для подолання наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.

Відповідна презентація опублікована на Урядовому порталі.

Основні положення розділені на такі частини:

- короткострокові ініціативи у відповідь на COVID-19 (забезпечення безпечного функціонування економіки, захист українських товарів, робіт, послуг від імпортних альтернатив); - заходи секторального напрямку стимулювання економіки (підтримка промисловості, агросектору, енергетики, транспорту, інфраструктури, сфери послуг, інформаційно-комунікаційних технологій); - підтримка економіки за функціональними напрямками (підтримка малого та середнього бізнесу, міжнародної торгівлі, інвестицій, інновацій, створення робочих місць та розвиток ринку праці, розумне регулювання економічної діяльності).

27 травня на засіданні КМУ була затверджена Програма стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19 з умовою її доопрацювання.

Наголошується, що у підготовці цієї Програми взяли участь більше 90 розробників, серед яких аналітичні центри, бізнес-асоціації та окремі компанії (в тому числі із представників малого та середнього бізнесу).

"У Програмі враховані ініціативи за такими напрямками: доступ до фінансів, доступ до ринків, дерегуляція, модернізація та розвиток, доступ до інфраструктури. Важливою частиною Програми буде системна та ґрунтовна підтримка вітчизняного виробника. Принциповим пріоритетом є створення робочих місць та сплата податків в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програма передбачає широкий спектр методів підтримки: допомога просування експорту; доступні кредити, грантові програми; розширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупівлях.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко повідомляв, що програма стимулювання економіки містить понад 230 конкретних заходів.

Економічна правда