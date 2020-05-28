Офіційний курс: гривня продовжує зміцнення

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 29 травня на рівні 26,91 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,62 гривні (на 28 травня - 29,72 гривні).

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 28 травня на рівні 27,00 гривні за долар.

28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,96 - 26,99.

28 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,93.

Економічна правда