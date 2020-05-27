Курс гривні досяг позначки 27 за долар

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 28 травня на рівні 27,00 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,71 гривні за євро (на 27 травня - 29,51 гривні).

Нагадуємо:

27 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 - 26,94 гривні за долар.

27 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 - 26,97 гривні за долар.

Економічна правда