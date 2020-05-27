Курс гривні досяг позначки 27 за долар
Середа, 27 травня 2020, 19:30
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 28 травня на рівні 27,00 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,71 гривні за євро (на 27 травня - 29,51 гривні).
Нагадуємо:
27 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 - 26,94 гривні за долар.
27 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 - 26,97 гривні за долар.
Економічна правда
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