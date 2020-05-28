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Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара

Четвер, 28 травня 2020, 18:00
 

28 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,93.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,90 - 26,93 гривні;

Євро – 29,69 - 29,72 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,81 - 27,06 гривні. Євро купують по 29,25 гривні, продають по 29,69 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,89 - 26,95 гривні, євро - 29,33 - 29,47 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 28 травня на рівні 27,00 гривні за долар.\

28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,96 - 26,99.

Економічна правда

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