Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 28 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 28 травня 2020, 11:45
 

28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,96 - 26,99.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,89 - 26,91 гривні;

Євро – 29,56 - 29,58 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,83 - 27,08 гривні. Євро купують по 29,26 гривні, продають по 29,73 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,92 - 26,98 гривні, євро - 29,33 - 29,49 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 28 травня на рівні 27,00 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня незначно послабилась на міжбанківському ринку 27 травня 2020, 17:01
Міжбанківський день: активність виросла, гривня - ні 27 травня 2020, 09:00
Гривня втратила позиції на міжбанку 26 травня 2020, 17:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!