Курс валют на 28 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Четвер, 28 травня 2020, 11:45
28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,96 - 26,99.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,89 - 26,91 гривні;
Євро – 29,56 - 29,58 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,83 - 27,08 гривні. Євро купують по 29,26 гривні, продають по 29,73 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,92 - 26,98 гривні, євро - 29,33 - 29,49 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 28 травня на рівні 27,00 гривні за долар.
Економічна правда
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