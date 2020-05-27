У Києві створять мережу тимчасових доріжок для велосипедів та електросамокатів

Київська міська державна адміністрація працює над розробкою проєкту тимчасових велосипедних доріжок і доріжок для пересування на електросамокатах і моноколесах.

Про це заявив у коментарі Економічній правді радник київського міського голови Максим Бахматов.

"Ми підготували розпорядження для київського міського голови з приводу оптимізації трафіку. На 12 сторінках розписані побажання експертів та аналітиків. Туди включена історія з організації тимчасових велосипедних доріжок і доріжок для пересування на альтернативних видах транспорту – електросамокатах і моноколесах", – заявив Бахматов.

За словами радника Віталія Кличка, тимчасові велодоріжки в Києві можна облаштувати за два-три місяці за наявності фінансування.

На питання, чи буде для цієї мети використана крайня права смуга автомобільних доріг, Бахматов відповів: "Як це буде виглядати – нехай експерти вирішують. Коли буде підписане розпорядження, експерти розроблять варіанти".

Радник Кличка додав, що завдання мерії – пересадити 500 тисяч власників особистого автотранспорту на громадський транспорт і велосипеди, а також спонукати ходити пішки".

За словами експертів, влаштування не тимчасової, а комплексної велосипедної інфраструктури, що покриває ціле місто, може коштувати 8 млрд грн. Проте очікуваний ефект від економії часу становитиме 16 млрд грн на рік, а термін окупності повноцінної велосипедної інфраструктури становитиме менше року.

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Олександр Колесніченко, ЕП