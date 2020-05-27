Курс валют на 27 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

27 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 - 26,94 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,01 - 27,03 гривні;

Євро – 29,60 - 29,62 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,83 - 27,11 гривні. Євро купують по 29,16 гривні, продають по 29,64 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,65 - 27,09 гривні, євро - 29,28 - 29,44 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 27 травня на рівні 26,90 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,51 гривні за євро (на 26 травня - 29,31 гривні).

Економічна правда