Google виділить по 1000 доларів співробітникам на обладнання для роботи з дому

Компанія Google до 10 червня повідомить, кому із співробітників потрібно буде повертатися до роботи в офісі, а тим, хто залишиться працювати віддалено, виділять по 1000 доларів для купівлі обладнання додому.

Про це йдеться у заяві CEO компанії Сундара Пічаї.

"Оскільки ми все ще сподіваємось, що більшість працівників Google переважно працюватимуть з дому протягом решти цього року, ми надамо кожному співробітнику надбавку у розмірі 1000 доларів США або еквівалентну вартість у вашій країні для покупки необхідного обладнання та офісних меблів", - зазначив керівник компанії.

За його словами, планується, що у липні завантаженість офісів Google досягне 10%, а до вересня - зможе піднятися до 30%.

Водночас компанія продовжить застосовувати суворі заходи для дотримання соціального дистанціювання і санітарії.

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Економічна правда