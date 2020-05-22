Всі розділи
Укр / Рус

Половина співробітників Facebook будут працювати віддалено через 5-10 років

П'ятниця, 22 травня 2020, 16:52
 

До 50% співробітників Facebook будуть працювати віддалено вже через п'ять-десять років.

Про це повідомив глава компанії Марк Цукерберг, передає Коммерсант.

Найближчим часом почнеться активний найм співробітників, готових працювати віддалено.

"Ми будемо найпрогресивнішою компанією у цьому відношенні. Але ми повинні це робити вдумливо і відповідально. Проте вважаю цілком можливим, щоб в найближчі п'ять-десять років - думаю, скоріше ближче до дальньої межі, ніж до ближнього, але ми зможемо перевести до половини співробітників на те, щоб вони працювали віддалено в постійному режимі", - заявив він в інтерв'ю.

Поки ж в компанії підтверджують плани по найму 10 тис інженерних співробітників і будівництві трьох хабів в Атланті, Далласі і Денвері, де співробітники, що працюють віддалено у цих районах могли б час від часу зустрічатися.

Нагадуємо:

Керівництво соцмережі Twiiter не відкриє свої офіси раніше вересня і вже дозволило своїм співробітникам працювати з дому завжди.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Facebook

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Facebook запустив власну платформу для онлайн-торгівлі 20 травня 2020, 20:20
Німеччина звинувачує WhatsApp у передачі даних користувачів Facebook. У компанії спростовують 18 травня 2020, 10:10
Facebook купив за 400 мільйонів доларів сервіс Giphy 15 травня 2020, 20:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!