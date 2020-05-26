Середня роздрібна ціна автогазу підвищилась ще на 12 копійок
Вівторок, 26 травня 2020, 13:22
Середня вартість автогазу у роздрібних мережах АЗС 26 травня підвищилась на 12 копійок за літр - до 9,88 грн/л.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на моніторинг "Консалтингової групи А-95".
Зазначається, що мережа WOG у середному підвищила ціну на 10 копійок - до 10,76 грн за літр.
OKKO підняла ціни на 25 копійок за літр - до 10,48 грн/л.
Нагадаємо:
За 22-25 травня вартість автогазу у роздрібних мережах АЗС підвищилась у межах 10-60 копійок за літр.
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