Середня роздрібна ціна автогазу підвищилась ще на 12 копійок

Середня вартість автогазу у роздрібних мережах АЗС 26 травня підвищилась на 12 копійок за літр - до 9,88 грн/л.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на моніторинг "Консалтингової групи А-95".

Зазначається, що мережа WOG у середному підвищила ціну на 10 копійок - до 10,76 грн за літр.

OKKO підняла ціни на 25 копійок за літр - до 10,48 грн/л.

Нагадаємо:

За 22-25 травня вартість автогазу у роздрібних мережах АЗС підвищилась у межах 10-60 копійок за літр.