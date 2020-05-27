Газова компанія Новинського змінила назву

Британська компанія Regal Petroleum plc, яка належить нардепу і бізнесмену Вадиму Новинському та здійснює видобуток вуглеводнів на території України, оголошує про зміну назви на Enwell Energy plc.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія подала документи до Реєстраційної палати (Великобританія) для зміни назви, яка вступить у силу після реєстрації зміни та видачі нового свідоцтва.

Повідомляється, що враховуючи поточну макроекономічну ситуацію та специфіку роботи українських активів британської компанії, про ребрендинг представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", ТОВ "Пром-Енерго Продукт" та ТОВ "Аркона Газ-Енергія" в найближчій перспективі не йдеться.

Нагадуємо:

У березні Regal Petroleum оголосила про розширення своєї діяльності в Полтавській області на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище через придбання ТОВ "Аркона Газ-Енергія", яке володіє відповідним спеціальним дозволом.

У червні 2019 року кіпрська Pelidona Services Limited з групи "Смарт-Холдинг" народного депутата і бізнесмена Вадима Новинського збільшила свою частку в нафтогазовій компанії Regal Petroleum plc з активами в Україні до 82,65% з 54%.

Продавцями виступили компанії з групи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука.

У листопаді 2019 року Regal Petroleum домовилася про покупку за 40 млн доларів ПрАТ "НВК" УКРНАФТІНВЕСТ ", що володіє ліцензіями на розробку Білоліської та Алібейско-Трапівської нафтогазових площ.

Regal Petroleum за підсумками 2019 року видобула в Україні 160,11 млн куб. м газу, що на 22,3% більше, в порівнянні з 2018 роком.

Regal за підсумками 2018 року збільшила чистий прибуток в 23,6 рази в порівнянні з 2017 роком - до 54,3 млн доларів.

Regal Petroleum, яка працює в Україні з 1999 року, після простою з листопада 2010 року в серпні 2011 року відновила розробку своїх основних активів в Україні - Мехедівсько-Голотовщинського і Свиридівського газоконденсатних родовищ у Полтавській області.

Економічна правда





