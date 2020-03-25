Газова компанія Новинського купує конкурента за 9 мільйонів доларів

Британська компанія Regal Petroleum оголосила про розширення своєї діяльності в Полтавській області на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище через придбання ТОВ "Аркона Газ-Енергія", яке володіє відповідним спеціальним дозволом.

Про це повідомляє пресслужба Смарт-Холдингу.

24 березня 2020 року було завершено процедуру придбання активів у відповідності до угоди між компанією Regal Petroleum та попередніми власниками. За умовами угоди компанія придбала 100% акцій ТОВ "Аркона Газ-Енергія".

Перший транш при укладанні договору становитиме 4,315 млн дол. Ще 2,158 млн дол компанія перерахує колишнім власникам ТОВ "Аркона Газ-Енергія" у випадку задоволення певних умов угоди. У разі здійснення другого платежу, через рік після нього, відбудеться третій транш, також у розмірі 2,158 млн дол.

Таким чином, за укладеною угодою загальна вартість активу може становити до 8,63 млн дол. Водночас, кінцева вартість буде визначена задоволенням певних умов угоди. Договір також містить роз’яснення, зобов’язання та гарантії, які є стандартними для подібних транзакцій, і надає право компанії відкласти визначені платежі та/або вимагати компенсацію збитків, завданих попередніми траншами у випадку порушення умов угоди придбання.

ТОВ "Аркона Газ-Енергія" є українською компанією. Відповідно до її аудійованої фінансової звітності за 2019 рік її чисті активи становили 2,6 млн грн (0,1 млн дол.), а збитки після оподаткування – 1,6 млн грн (0,06 млн дол. США).

ТОВ "Аркона Газ-Енергія" володіє спеціальним дозволом, що передбачає геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням вуглеводнів (промислова розробка) на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі, яке розташоване в Полтавський області.

Дозвіл надає право розробки ділянки площею 97 км2, яка знаходиться приблизно в 15 км на схід від Свиридівського родовища, на якому здійснює видобуток вуглеводнів один з активів британської Regal Petroleum. Спецдозвіл був виданий ТОВ "Аркона Газ-Енергія" в травні 2017 року строком на 20 років.

Родовище розробляється з 1980-их років. У межах ліцензійної ділянки за цей час пробурено п’ять свердловин, проте жодна з них наразі не є діючою. Як і на Свиридівському, на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі продуктивні горизонти знаходяться в межах візейського ярусу, на глибині 4600-6000 м.

Відповідно до даних у Державному балансі запасів, станом на 01 січня 2020 року затверджені Державною комісією по запасах корисних копалин запаси вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького родовища складають 4,9 млрд м3 газу та 0,86 млн т конденсату (приблизно 38,0 MMboe).

Наразі компанія має намір розпочати роботу над планом розробки родовища та прогнозує, що він включатиме початок буріння нової свердловини протягом наступних 12 місяців.

Нагадуємо:

У червні 2019 року кіпрська Pelidona Services Limited з групи "Смарт-Холдинг" народного депутата і бізнесмена Вадима Новинського збільшила свою частку в нафтогазовій компанії Regal Petroleum plc з активами в Україні до 82,65% з 54%.

Продавцями виступили компанії з групи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука.

У листопаді 2019 року Regal Petroleum домовилася про покупку за 40 млн доларів ПрАТ "НВК" УКРНАФТІНВЕСТ ", що володіє ліцензіями на розробку Білоліської та Алібейско-Трапівської нафтогазових площ.

Regal Petroleum за підсумками 2019 року видобула в Україні 160,11 млн куб. м газу, що на 22,3% більше, в порівнянні з 2018 роком.

Regal за підсумками 2018 року збільшила чистий прибуток в 23,6 рази в порівнянні з 2017 роком - до 54,3 млн доларів.

Regal Petroleum, яка працює в Україні з 1999 року, після простою з листопада 2010 року в серпні 2011 року відновила розробку своїх основних активів в Україні - Мехедівсько-Голотовщинського і Свиридівського газоконденсатних родовищ у Полтавській області.

Економічна правда