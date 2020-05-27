Шмигаль: Наша ціль - топ-30 у рейтингу Doing Business. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль задекларував однією з цілей уряду - входження України у топ-30 рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.

Про це він заявив під час засідання уряду.

"Ми обговорюємо зменшення податкового навантаження для МСБ, а також т.з "регуляторну гільйотину" . наш успіх буде показовий, коли прості "ФОПи" більше не потребуватимуть допомоги бухгалтерів у заповненні документів.

Це важливо, спростити максимально робот умікро-, малого та середнього бізнесу. Україна увійде у топ-30 країн світу в питанні легкості адміністрування податків. Це наша ціль - топ-30 у рейтингу Doing Business", - повідомляє Шмигаль.

Нагадуємо:

Попередній уряд Гончарука мав ціль потрапляння України у топ-10 Doing business протягом трьох років.

Також колишні керівники Мінекономіки заявляли, що концентрують найбільше сили на приєднанні до електромереж, легкості реєстрації бізнесу, реєстрації власності та захисті міноритарних інвесторів для потрапляння України до топ-30 країн за версією Doing Business.

Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.

У 2019 році Україна займала 71 місце в рейтингу Doing Business. За 2014-2018 роки Україна піднялася в рейтингу на 24 позиції.

Економічна правда