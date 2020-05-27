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Третина малих підприємців втратили понад 50% доходів – опитування

Середа, 27 травня 2020, 10:39
 

Третина підприємців повідомляють про 50-75% втрат від доходів, ще 44% зазнали до 50% втрат.. 

Такими є результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед учасників проєкту Unlimit Ukraine, який об’єднує мікро- та малих підприємців. 

Також компанії повідомляють про значне зростання дебіторської заборгованості. а 7% підприємств розглядають варіант закриття. Лише у 14% не відбулося жодних змін у роботі або ж навіть зріс дохід.

Більшості компаній, а саме 48% вдалося зберегти заробітну плату персоналу у незмінному вигляді, тоді як 29% були змушені скоротити розмір оплати праці, а ще 19% - відправити працівників у неоплачувану відпустку.

Зберегти персонал компанії у незмінному складі змогли 59% підприємств. Ще 33% компаній торкнулося скорочення, а от 6% навіть зараз шукають нових працівників.

Бізнес готовий повертатися до роботи – 54% компаній відновлять свою офлайн діяльність протягом травня-квітня. Водночас 60% підприємців розглядають можливість повного чи часткового переходу на віддалений режим роботи.

Нагадуємо:

Щоб досягнути докарантинного рівня розвитку, на думку 20% опитаних компаній знадобиться шість місяців, а для 39% - близько одного року.

Економічна правда



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