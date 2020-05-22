60% компаній знадобиться до одного року на відновлення після карантину – опитування ЄБА

Щоб досягнути докарантинного рівня розвитку, на думку 20% опитаних компаній знадобиться шість місяців, а для 39% - близько одного року.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація.

"Більшість з опитаних компаній готові відновити офлайн роботу або ж повернутися до офісу вже найближчим часом – 35% у травні та 34% у червні.

16% опитаних повідомили, що вже відновили роботу або ж зовсім не припиняли її на період карантину у зв’язку з особливостями діяльності компанії. Ще 15% не планують поки повернення до офісу або ще не визначилися з остаточною датою", - йдеться у результатах дослідження.

Щодо організації роботи в офісі, 42% компаній планують вводити гнучкий або позмінний графік роботи, ще 13% рекомендуватимуть своїм працівникам продовжувати роботу з дому.

До поетапного виходу на роботу, починаючи з 25% працівників в офісі з можливим збільшенням до 50%, готуються 20% компаній. Ще 17% підприємств готові до виходу 50% співробітників з перших тижнів з можливим розширенням до 75%.

62% директорів компаній повідомили, що розглядають варіант повної чи часткової зміни режиму роботи на віддалений на постійній основі. Більшість з них готові дозволити до 50% персоналу працювати віддалено.

Водночас 62% респондентів повідомили, що їм вдалося зберегти заробітну плату працівникам у незмінному вигляді.

При цьому, скорочення заробітної плати торкнулося 23% компаній, а 7% збільшили заробітну плату для деяких категорій працівників. Ще у 3% випадків деякі категорії працівників пішли в неоплачувану відпустку.

Зберегти персонал компанії у незмінному складі вдалося 82% бізнесів, а 8% навіть зараз шукають нових працівників. Відповідно, 11% компаній були вимушені скоротити свій штат.

"Якщо говорити про фінансові результати двох місяців карантину, то більшість бізнесів повідомляють про втрати. Так, 36% опитаних зазнали до 20% втрат від доходів, ще 28% - на рівні 20-50%, і 18% - 50-75% втрат від доходів. Тільки 11% повідомили, що жодних змін не відбулося, а 3% змогли збільшити дохід до 20%", - підкреслили в ЄБА.

На думку підприємців, бізнес потребує підтримки, серед топ-заходів вони назвали:

Зниження податкового навантаження на фонд оплати праці;

Запровадження виплати допомогу працівникам за рахунок Фонду соціального страхування з 1 дня хвороби працівника;

Скасування штрафів за порушення податкового законодавства до кінця року.

Щоб досягнути докарантинного рівня розвитку, на думку 20% підприємців, знадобиться шість місяців, а для 39% - близько одного року. Ще 17% знадобиться два роки, а 7% - більше двох років. Ще 10% не можуть спрогнозувати необхідний час на відновлення, а 4% не втратили темпи розвитку за час карантину.

Опитування проводилось у період з 12 по 21 травня 2020 року. У ньому взяли участь 105 учасників – керівників членських компаній Європейської Бізнес Асоціації.

Економічна правда