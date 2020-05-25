Середня роздрібна ціна автогазу наближається до 10 гривень за літр
Понеділок, 25 травня 2020, 16:16
За 22-25 травня вартість автогазу у роздрібних мережах АЗС підвищилась у межах 10-60 копійок за літр.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
Зазначається, що WOG у середньому підвищив ціни на 30 копійок за літр - до 10,66 грн/л. На київських станціях цієї мережі автогаз коштує 10,58 грн/л.
Водночас мережа ОККО підвищила ціни лише у Кіровоградській області - на 20 копійок за літр, до 10,49 грн/л.
Нагадаємо:
Вартість автогазу у роздрібних мережах 20 травня підвищилась у межах 10-40 копійок за літр - середня по країні роздрібна ціна автогазу виросла на 8 копійок за літр - до 9,09 гривень за літр.
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