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Середня роздрібна ціна автогазу наближається до 10 гривень за літр

Понеділок, 25 травня 2020, 16:16
 

За 22-25 травня вартість автогазу у роздрібних мережах АЗС підвищилась у межах 10-60 копійок за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зазначається, що WOG у середньому підвищив ціни на 30 копійок за літр - до 10,66 грн/л. На київських станціях цієї мережі автогаз коштує 10,58 грн/л.

Водночас мережа ОККО підвищила ціни лише у Кіровоградській області - на 20 копійок за літр, до 10,49 грн/л.

Нагадаємо:

Вартість автогазу у роздрібних мережах 20 травня підвищилась у межах 10-40 копійок за літр - середня по країні роздрібна ціна автогазу виросла на 8 копійок за літр - до 9,09 гривень за літр.

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АЗС паливо

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