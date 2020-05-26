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Ціни на нафту продовжують рости на тлі скорочення видобутку в Росії

Вівторок, 26 травня 2020, 09:20
 

Ціни на нафту продовжують ріст у вівторок на тлі сигналів про скорочення видобутку сировини в РФ до рівня, який відповідає умовам угоди ОПЕК +.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що підтримку ринку також надає поступове зняття карантинних обмежень у різних регіонах світу.

Зокрема, у Японії скасували режим надзвичайного стану, а в Індії поступово відновлюється внутрішнє авіасполучення.

Станом на 8:10 за Києвом липневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures торгувались по 36,23 доларів за барель - це на 0,7 долара вище за ціну на закритті попередньої сесії.

Водночас липневі ф'ючерси на нафту WTI торгувались по 34,39 долара, подорожчавши на 1,14 долара.

Станом на 9:05 за Києвом липневі ф'ючерси на WTI торгуються по 34,49 доларів за барель, ф'ючерси на нафту Brent - по 36,28 доларів за барель.

Нагадаємо:

Ціни на нафту під час торгів у понеділок продовжували помірний ріст на тлі ознак подальшого скорочення видобутку в США та триваючого відновлення попиту.

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