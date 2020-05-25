Ціни на нафту ростуть на тлі ознак скорочення видобутку в США
Ціни на нафту під час торгів у понеділок продовжують помірний ріст на тлі ознак подальшого скорочення видобутку в США та триваючого відновлення попиту.
Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, станом на 17:41 за Києвом липневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures торгувались по 35,26 доларів за барель - це на 0,13 долара вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Водночас липневі ф'ючерси на WTI на 17:41 за Києвом подорожчали на 0,2 дол - до 33,45 доларів за барель.
За даними американської нафтосервісної компанії Baker Hughes Co., за тиждень, який завершився 22 травня, кількість нафтових установок в США зменшилась на 21 одиницю - до 318 установок.
Станом на 18:25 за Києвом липневі ф'ючерси на WTI торгуються по 33,73 долара, липневі ф'ючерси на Brent - по 35,52 долара.
Нагадаємо:
Видобуток нафти в США станом на 20 травня знизився близько на 20% з березневого рівня.
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