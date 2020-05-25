Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

25 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:05 встановилися на рівні 26,87 - 26,89 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,87 - 26,89 гривні;

Євро – 29,31 - 29,32 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,72 - 26,99 гривні. Євро купують по 28,89 гривні, продають по 29,38 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,84 - 26,90 гривні, євро - 29,01 - 29,15 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,82 - 26,90 гривні, євро - 29,00 - 29,14 гривні.

Нагадуємо:

25 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,90 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 травня на рівні 26,75 гривні за долар.

Економічна правда