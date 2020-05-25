У червні ціна на газ для промисловості знизиться на понад 20%
Понеділок, 25 травня 2020, 13:53
Вартість газу для промислових споживачів у червні знизиться більш ніж на 23-26%.
Про це свідчать дані "Нафтогазу".
Залежно від умов оплати промислові споживачі зможуть купувати газ за ціною 2 713 - 3 182 грн за тисячу ккубометрів без урахування ПДВ і витрат на транспортування.
Нагадаємо:
У травні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення знизилась до 2,3 грн за кубометр, що на 21% менше, ніж у квітні, та на 51% починаючи з січня. Це зумовлено найнижчими цінами на європейських газових хабах за останні 10 років.
Економічна правда
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