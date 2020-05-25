У червні ціна на газ для промисловості знизиться на понад 20%

Вартість газу для промислових споживачів у червні знизиться більш ніж на 23-26%.

Про це свідчать дані "Нафтогазу".

Залежно від умов оплати промислові споживачі зможуть купувати газ за ціною 2 713 - 3 182 грн за тисячу ккубометрів без урахування ПДВ і витрат на транспортування.

Нагадаємо:

У травні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення знизилась до 2,3 грн за кубометр, що на 21% менше, ніж у квітні, та на 51% починаючи з січня. Це зумовлено найнижчими цінами на європейських газових хабах за останні 10 років.

Економічна правда