Міненерго і захисту довкілля пропонують роз'єднати
Четвер, 14 травня 2020, 15:20
На засіданні Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалили рішення про доцільність роз'єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
Про це повідомив у Facebook голова комітету Олег Бондаренко.
За його словами, у засіданні комітету взяли участь представники міністерства та великої кількості громадських організацій.
Зазначимо, що у 2019 році Кабмін об'єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.
Економічна правда
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