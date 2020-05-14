Міненерго і захисту довкілля пропонують роз'єднати

На засіданні Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалили рішення про доцільність роз'єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Про це повідомив у Facebook голова комітету Олег Бондаренко.

За його словами, у засіданні комітету взяли участь представники міністерства та великої кількості громадських організацій.

Зазначимо, що у 2019 році Кабмін об'єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.

Економічна правда