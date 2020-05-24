Виробництво сталі скоротилось на 30% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року
За підсумками роботи металургійних підприємств у квітні 2020 року виробництво сталі скоротилось на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,339 млн тонн, опустившись з 12-го на 15-е місце у рейтингу виробників сталі.
Про це йдеться у звіті Всесвітньої асоціацією виробників сталі Worldsteel
У квітні зафіксовано падіння виплавки сталі у порівнянні з квітнем-2019 у більшості країн першої десятки, крім Китаю та В'єтнаму. При цьому найбільше зниження виплавки сталі зафіксовано в Індії - на 65,2%.
Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками квітня виглядає так:
- Китай (85,033 млн тонн, зростання на 0,2%),
- Японія (6,617 млн тонн, падіння на 23,5%),
- Південна Корея (5,5 млн тонн, "мінус" 8,4%),
- США (4,968 млн тонн, падіння на 32,5%),
- РФ (4,7 млн тонн, "мінус" 19,4%),
- Індія (3,137 млн тонн, падіння на 65,2%),
- Німеччина (3 млн тонн, "мінус" 10,7%),
- Туреччина (2,245 млн тонн, зниження на 26,3%,
- В'єтнам (1,946 млн тонн, зростання на 4,2%)
- Бразилія (1,811 млн тонн, падіння на 39%).
Далі слідують Іран (1,790 млн тонн, зниження на 17,8%), Тайвань (КНР, 1,650 млн тонн, "мінус" 16,3%), Мексика (1,450 млн тонн, падіння на 12,1%), Італія (1,350 млн тонн, падіння на 30,7%) та Україна (1,339 млн тонн, "мінус" 30,9%).
У квітні 64 країни виробили 137,098 млн тонн сталі, що на 13% менше ніж у квітні-2019.
Нагадуємо:
За підсумками 2019 року Україна посіла 13 місце в рейтингу світових виробників сталі
Економічна правда
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