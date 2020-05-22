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Зеленський пояснив, куди підуть гроші МВФ

П'ятниця, 22 травня 2020, 15:19
 

5 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду будуть спрямовані у держбюджет та на збереження платіжного балансу. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час телефоної розмови з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Зеленський повідомив, що Україна та МВФ погодили нову програму stand-by в обсязі 5 мільярдів доларів терміном на 18 місяців.

"Усі передумови для початку практичної роботи за програмою МВФ виконані, гроші фонду спрямовуються на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету", – наголосив президент.

Нагадаємо:

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу погодили (staff level agreement) нову програму Stand-bу розмірі $5 мільярдів, яка розрахована на 18 місяців. 

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

В Офісі президента раніше говорили, загальний обсяг програми все ще обговорюється. Водночас Україна очікує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою програмою протягом 1-2 тижнів.

Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду до кінця травня, його розмір становитиме 1,9 мільярда доларів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також сподівається, що меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом буде підписаний до кінця травня.

Економічна правда

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МВФ Зеленський

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