Дослідження KSE: Чистий ефект від запровадження карантину – 500 мільйонів доларів

Чистий ефект від запровадження карантину в Україні - 500 млн доларів, а економічні втрати від карантину - 53,5 млрд доларів.

Про це йдеться у дослідженні Київської школи економіки, повідомив у Facebook президент KSE Тимофій Милованов.

Відповідно до дослідження KSE, вартість врятованих людських життів - 54 млрд доларів.

"Прихильники розвитку економіки - це бізнес асоціації, економісти, лідери думок ФБ скажуть, що цей результат показує, що карантин не був потрібен, а економіку потрібно запускати. Бо чистий ефект від карантину майже нульовий, а економіку вбили.

Прихильники жорсткого карантину - а це групи навколо МОЗ та МВС - скажуть, що добре, економічний ефект майже нульовий, але ми ж врятували життя. Якщо конкретно, то 120 тис людей могли б померти до кінця року, а ще 5 млн захворіти. Тому, з людської, етичної, та навіть політичної точки зору карантин повністю виправданий", - написав Милованов.

"Хто правий? Тут є такий делікатний момент. Нульовий ефект є тільки, якщо ми знаходимось в чорному сценарії. Це коли вірус немає сезонності і швидкість його поширення влітку буде така сама як взимку.

Якщо ж вірус стане влітку менш агресивним, то економічні втрати від карантину будуть значно більші ніж вартість врятованих людей, бо за менш агресивного вірусу буде менше хворих і померлих", - пояснив він.

Милованов додав, що KSE з'ясує, в якомк сценарії перебуває Україна та через кілька тижнів надасть оновлені розрахунки.

Нагадаємо:

Втрати для української економіки від введення карантинних обмежень можуть становити 50 млрд доларів, йдеться у дослідженні Київської школи економіки.

Економічна правда