У НАБУ пояснили, чому проводять обшуки в "Укрзалізниці"

Обшуки в УЗ та у представників низки приватних компаній здійснюються у межах розслідування фактів зловживань посадовців УЗ при закупівлі програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП здійснюють обшуки у службових осіб АТ "Укрзалізниця" та представників низки приватних компаній.

Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування фактів зловживань службових осіб "Укрзалізниці" при здійсненні закупівель програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль" (так званий "Бориспільський експрес")", - йдеться у повідомленні.

"Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2018 року. Попередня правова кваліфікація — ч.5 ст. 191 КК України", - додали в НАБУ.

Нагадаємо:

Раніше ЕП з посиланням на джерело в УЗ повідомила, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у в.о. члена правління УЗ Романа Веприцького у справі щодо розкрадання коштів під час будівництва експресу до Борисполя.

Економічна правда