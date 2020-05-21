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Мережі АЗС продовжують піднімати ціни на автогаз

Четвер, 21 травня 2020, 14:43
 

Роздрібні мережі 21 травня підвищили ціну на автогаз у межах 20-60 копійок за літр, середня ціна підвищилась на 24 копійки - до 9,33 гривень за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зокрема, консолідована мережа "Привату", яка володіє найбільшою кількістю газових модулів, у середньому підвищила ціни на 19 копійок за літр - до 8,80 грн/л.

У мережі АЗС OKKO ціна на автогаз виросла на 20 копійок за літр - до 9,96 грн за літр.

WOG в середньому підвищила ціни на 29 копійок за літр - до 10,26 грн/л.

Нагадаємо:

Вартість автогазу у роздрібних мережах 20 травня підвищилась у межах 10-40 копійок за літр - середня по країні роздрібна ціна автогазу виросла на 8 копійок за літр - до 9,09 гривень за літр.

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АЗС

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