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Готель "Дніпро" у центрі Києва невдовзі виставлять на аукціон - ФДМУ

Четвер, 21 травня 2020, 10:17
 

Оголошення аукціону з продажу 100% пакету акцій ПрАТ "Готель "Дніпро" може відбутися вже у найближчі місяці.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Наразі закінчується процедура проведення аудитів: Cushman & Wakefield (виконують feasibility study), BakerMcKenzie (юридичний аудит), Delta (технічний аудит), а також спеціалістів з Ernst & Young що вже розробили тізер об'єкту.

За наявною у ФДМУ інформацією, попередню зацікавленість щодо участі в аукціоні з продажу 100% пакету акцій ПрАТ "Готель "Дніпро" виявила ціла низка потенційних інвесторів. 

Нагадуємо:

Раніше ФДМУ повідомляв, що готель "Дніпро" виставлять на аукціон навесні, стартова ціна - 10 мільйонів доларів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.

"Як і обіцяли, ми почали з Державного управління справами - всі об'єкти, які можемо передати на приватизацію, вже передали. Перший об'єкт – готель "Дніпро" – готовий до приватизації, і, я думаю, це буде пілотний проект", - заявив Зеленський.

ФДМ у 2020 році планував оголосити конкурси з продажу шести об'єктів великої приватизації.

Першими повинні були стати столичний готель "Дніпро" і Об'єднана гірничо-хімічна компанія - відповідно у квітні та травні цього року, а третім на конкурс, орієнтовно в кінці серпня, планувалося виставити Одеський припортовий завод.

Економічна правда

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приватизація ФДМУ

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