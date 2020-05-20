Презентацію iPhone 12 перенесли через коронавірус — ЗМІ
Середа, 20 травня 2020, 10:30
Компанія Apple перенесе на жовтень презентацію нового iPhone через вплив пандемії коронавіруса на виробництво смартфонів.
Джерело: Apple Insider
Деталі: за даними джерел видання, пандемія COVID-19 негативно вплинула, в тому числі на роботу заводів Apple. Керівництво компанії прийняло рішення перенести на початок жовтня презентацію нової лінійки смартфонів. Продажі нових смартфонів мають початися пізніше в поточному році.
Нагадуємо:
Фахівці восьми різних аналітичних фірм висловили впевненість в тому, що відмітка в 2 мільярда проданих по всьому світу iPhone буде пройдена в 2020 році.
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