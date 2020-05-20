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Презентацію iPhone 12 перенесли через коронавірус — ЗМІ

Середа, 20 травня 2020, 10:30
 

Компанія Apple перенесе на жовтень презентацію нового iPhone через вплив пандемії коронавіруса на виробництво смартфонів. 

Джерело: Apple Insider

Деталі: за даними джерел видання, пандемія COVID-19 негативно вплинула, в тому числі на роботу заводів Apple. Керівництво компанії прийняло рішення перенести на початок жовтня презентацію нової лінійки смартфонів. Продажі нових смартфонів мають початися пізніше в поточному році.

Нагадуємо:

Фахівці восьми різних аналітичних фірм висловили впевненість в тому, що відмітка в 2 мільярда проданих по всьому світу iPhone буде пройдена в 2020 році.

Українська правда

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iPhone Apple коронавірус

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