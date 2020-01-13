У цьому році Apple продасть двохмільярдний iPhone — експерти

Фахівці восьми різних аналітичних фірм висловили впевненість в тому, що відмітка в 2 мільярда проданих по всьому світу iPhone буде пройдена в 2020 році.

Про це повідомляє ITC.

За перший квартал 2020 фінансового року продажі iPhone повинні скласти 195 млн штук, що значно перевищує попередню оцінку в 186 млн, в основному завдячуючи хорошим продажам в святковий період.

Очікується, що загальні продажі iPhone з 2007 року сягнуть приблизно 1,9 млрд штук.

Також вже в березні очікується вихід щодо доступного потенційного бестселера iPhone 9, виступає ідейним наступником iPhone SE, а восени до нього приєднаються нові моделі лінійки iPhone 2020 року, включаючи модель з підтримкою 5G.

З огляду на це існує висока ймовірність, що наступний мільярд Apple продасть набагато швидше.

Нагадаємо, рубіж в 1 млрд проданих iPhone компанія Apple пройшла в липні 2016 року, а через рік звітувала про подолання позначки в 1,2 млрд проданих смартфонів.

Незважаючи на те, що загальні продажі iPhone падають кілька кварталів після пікових показників 2015-2018 років, очікується, що за підсумками минулого кварталу Apple встановить новий рекорд по виручці, який складе 275 млрд дол.

Також компанія Apple попередила користувачів iPhone та iPad, виготовлених до 2012 року, про необхідність встановити новітнє програмне забезпечення, інакше з 4 листопада вони позбудуться можливості заходити в інтернет.